«Три очка есть? А если найдём?!» «Химки» обратились к «Спартаку» в «Твиттере»
Пресс-служба «Химок» обратилась к московскому «Спартаку» перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Эй, «Спартак»! Три очка есть? А если найдём?!» — написали представители «Химок» в своём «твиттере».
17 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак». Старт встречи – в 19:00 мск. Матч пройдёт на поле стадиона «Арена Химки». В 10-м туре «Химки» уступили на выезде «Локомотиву» со счётом 1:2. «Спартак» в родных стенах сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
«Химки» за 10 матчей набрали шесть очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (21) делит с «Зенитом» первую строчку. Последняя очная встреча завершилась победой красно-белых со счётом 6:2.
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