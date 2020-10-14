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М. Кержаков: Федун очень грамотно создал давление на судейский корпус

М. Кержаков: Федун очень грамотно создал давление на судейский корпус
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна, который грозился снять команду с чемпионата России из-за недовольства судейством.

«С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал. Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку «Спартаку», и в этом плане Федун всё грамотно сделал.

Нужно ли на полиграфе судей проверять? Нет. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать. Лично моё мнение: не стоит так давить на судей, дайте им спокойно поработать. У них есть ошибки, ну так все совершают ошибки», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».

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