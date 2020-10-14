Михаил Кержаков: у «Зенита» очень хорошая группа в Лиге чемпионов

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
«Я слежу за чемпионатами, смотрю обзоры постоянно. В «Боруссии» ты видел, какие динозавры играют? «Лацио» тоже хорошая команда. Ну а кто должен попасть? Мы же из первой корзины. Все говорят, там не было топов. А кто нам должен попасться? «Боруссия» тоже не подарок. Почему «Боруссия» — самая слабая из второй корзины? Я так не считаю, у них очень сильная команда. Я считаю, что у нас очень хорошая группа. Понятно, что она не такая, как у «Краснодара» и «Локомотива».
Хорошая, естественно, с точки зрения вывески. Но у нас такая группа и не могла получиться априори. Поэтому я считаю, из того, что получилось, она очень приличная. Наша задача — выход из группы", — приводит слова Кержакова «Фонтанка».
- 14 октября 2020
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