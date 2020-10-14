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Гильерме возмутила лысина прототипа в FIFA 21

Гильерме возмутила лысина прототипа в FIFA 21
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Локомотива» Гильерме прокомментировал появление прототипа с лысиной в игре FIFA 21.

«Что за..., EA Sports? Понятно, что через пару лет так и будет, но ещё рановато!» — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».

Разработчики FIFA 21 изобразили вратаря сборной России и футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме с залысиной, хотя в реальности у него её нет. Пресс-служба «Локомотива» не стала молчать — клуб ответил Electronic Arts шутливым твитом на своей официальной странице в «Твиттере».

С портретной схожестью в FIFA 21 совсем не всё в порядке. Так, недавно английские фанаты футбола обратили внимание, что в виртуальной версии главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти совершенно не похож на себя. Журналисты оценили FIFA 21 на сайте Metacritic в 73 балла. Это самый низкий балл игре за 10 лет.

В FIFA 21 у вратаря сборной России Гильерме появилась лысина. Его клуб обратился к EA
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