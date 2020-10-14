Суркис: надеюсь, игроки «Динамо» дадут «Ювентусу» такой же бой, какой дали сборной Испании

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Что творит Бущан! Дай бог, чтобы он продолжал в том же духе и за «Динамо». Я доволен и счастлив, что обстоятельства позволили Жоре сыграть в матчах за сборную Украины. Ребята должны понимать, что на поле против них играют 11 таких же футболистов. Нужно, чтобы удача в день матча была на нашей стороне, как это произошло в матче с Испанией.



Расстроен ли, что не увижу Роналду в Киеве? Расстраиваюсь, когда вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления, а также всем игрокам обходиться без травм, ведь они дарят нам спектакль. С Роналду «Ювентус» — одна команда, без него – совсем другая. Но им есть кем его достойно заменить. Это у нас, если выпадает два футболиста, уже тяжело найти им равноценную замену. А у них таких проблем нет. Но надеюсь на наших парней, которых подготовит Луческу, что они выйдут на поле и дадут такой же бой «Ювентусу», какой дали сборной Испании», — приводит слова Суркиса официальный сайт клуба.