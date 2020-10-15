Вендел: думаю, усы скоро вернутся. Буду ходить с ними, раз они так знамениты

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал смену имиджа и ответил на вопрос об усах.



«Думаю, усы скоро вернутся, и я буду ходить с ними, раз они так знамениты», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Как сообщалось, «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025. Полузащитник будет выступать под 20-м номером.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник в 28 матчах чемпионата Португалии забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.