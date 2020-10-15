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«Очень хотел вернуться в Россию». Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович перешёл в «Факел»

«Очень хотел вернуться в Россию». Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович перешёл в «Факел»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник Неманья Пейчинович, известный по выступлению за «Локомотив», перешёл в «Факел», сообщается на официальном сайте воронежского клуба.

Условия контракта с 32-летним сербским футболистом не уточняются. К «Факелу» Пейчинович присоединился на правах свободного агента.

«Очень хотел вернуться в Россию, где уже играл ранее – четыре сезона провёл в московском «Локомотиве». Когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его. Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность выступать за воронежскую команду. Сделаю всё, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирной таблице», — сказал Неманья.

Последним клубом Пейчиновича был «Вождовац». За «Локомотив» он выступал с 2014 по 2018 год, а в ходе карьеры также защищал цвета «Ниццы», «Црвены Звезды», «Герты» и других команд.

«Факел» выступает в ФНЛ, где после 15 туров занимает 19-е место в турнирной таблице.

Фото: Официальный сайт ФК «Факел»

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