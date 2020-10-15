Черчесов: три игры за десять дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал последние матчи национальной команды.



«Три игры за 10 дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили, и это немаловажно. Информации получено достаточно, обязательно всё проанализируем и сделаем выводы к ноябрьскому сбору», — написал главный тренер сборной России в «Инстаграме».



Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. У ближайшего преследователя, сборной Венгрии, – 7 очков.



Напомним, что в заключительной международной паузе в 2020 году сборная России проведёт товарищескую игру со сборной Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций УЕФА – с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Черчесова.