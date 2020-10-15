Черчесов: три игры за десять дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал последние матчи национальной команды.
«Три игры за 10 дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили, и это немаловажно. Информации получено достаточно, обязательно всё проанализируем и сделаем выводы к ноябрьскому сбору», — написал главный тренер сборной России в «Инстаграме».
Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. У ближайшего преследователя, сборной Венгрии, – 7 очков.
Напомним, что в заключительной международной паузе в 2020 году сборная России проведёт товарищескую игру со сборной Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций УЕФА – с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
Просмотреть фото можно в «инстаграме» Черчесова.
- 15 октября 2020
-
16:07
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:32
-
14:27
-
14:24
-
14:12
-
13:47
-
13:46
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:36
-
12:22
-
12:17
-
12:01
-
11:58
-
11:53
-
11:33
-
11:26
-
11:12
-
11:08
-
10:37
-
10:37
-
10:09
-
09:56
-
09:54
-
09:45