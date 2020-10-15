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Черчесов: три игры за десять дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили

Черчесов: три игры за десять дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал последние матчи национальной команды.

«Три игры за 10 дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили, и это немаловажно. Информации получено достаточно, обязательно всё проанализируем и сделаем выводы к ноябрьскому сбору», — написал главный тренер сборной России в «Инстаграме».

Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. У ближайшего преследователя, сборной Венгрии, – 7 очков.

Напомним, что в заключительной международной паузе в 2020 году сборная России проведёт товарищескую игру со сборной Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций УЕФА – с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Черчесова.

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