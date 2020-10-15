Семак: то, что смогли на флажке договориться с Кузяевым и Венделом, — плюс для «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Сочи» оценил подписание полузащитников Далера Кузяева и Вендела.
«У нас были определённые планы по поводу того, как и какие позиции усиливать. К сожалению, то, что мы хотели сделать, не получилось. Хорошо, что вернулся Далер Кузяев. Это игрок с русским паспортом, национальной сборной. Концовку прошлого сезона он провёл очень уверенно. Вендел обладает определёнными организаторскими способностями. Естественно, вариативность у нас улучшится. То, что мы смогли на флажке договориться и с Кузяевым, и с Венделом, — это плюс для нашей команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит» объявил о возвращении Кузяева и переходе Вендела 6 октября.
«Зенит» объявил о переходе Вендела
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