Маслов: не понимаю, откуда взялось, что я любимчик Тедеско

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал мнение болельщиков, что он является любимчиком главного тренера московского клуба Доменико Тедеско.

«Я не понимаю, откуда это взялось. Не пойму даже, как мне комментировать. Ко мне нет какого-то особого отношения, нет такого, чтобы сидела команда, а Тедеско говорил: «Вы все никто, а Паша Маслов молодец». Видимо, кто-то написал, люди подхватили и поверили – что теперь сделаешь. А вообще про ошибки Тедеско говорит лично, чтобы не было какой-то прилюдной порки. Во время таких разговоров тоже всё корректно. Нет такого, что ты сидишь, вжавшись в угол, а тебя начинают пинать», — приводит слова Маслова Sports.ru.

Маслов перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Тюмени» за € 70 тыс. В нынешнем сезоне 20-летний защитник провёл 9 матчей в РПЛ, не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.