«Спартак» объявил о переходе Мозеса

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Спартака».



«Виктор перешел к нам из «Челси» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.



Набрав после 10 туров 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.