Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» пожелал Мозесу удачи в Москве

«Челси» пожелал Мозесу удачи в Москве
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Челси» прокомментировала переход полузащитника Виктора Мозеса в «Спартак» на правах аренды.

«Удачи в Москве, Виктор!» — говорится в сообщении лондонского клуба в «Твиттере».

29-летний хавбек ранее поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер». Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

Набрав в 10 турах 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Лидер российского чемпионата — «Зенит» (21).

Виктор Мозес: «Спартак» — один из величайших клубов Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020