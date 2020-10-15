«Челси» пожелал Мозесу удачи в Москве

Пресс-служба «Челси» прокомментировала переход полузащитника Виктора Мозеса в «Спартак» на правах аренды.

«Удачи в Москве, Виктор!» — говорится в сообщении лондонского клуба в «Твиттере».

29-летний хавбек ранее поделился эмоциями от перехода в московский клуб.



Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер». Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

Набрав в 10 турах 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Лидер российского чемпионата — «Зенит» (21).