«Челси» пожелал Мозесу удачи в Москве
Пресс-служба «Челси» прокомментировала переход полузащитника Виктора Мозеса в «Спартак» на правах аренды.
«Удачи в Москве, Виктор!» — говорится в сообщении лондонского клуба в «Твиттере».
29-летний хавбек ранее поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер». Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.
Набрав в 10 турах 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Лидер российского чемпионата — «Зенит» (21).
Виктор Мозес: «Спартак» — один из величайших клубов Европы
- 15 октября 2020
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