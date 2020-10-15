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Чистяков: мечтал, что надену футболку главной команды «Зенита». Ради этого играл в футбол

Чистяков: мечтал, что надену футболку главной команды «Зенита». Ради этого играл в футбол
Футбол / РПЛ 0

Защитник Дмитрий Чистяков, перешедший из «Ростова» в «Зенит», поделился впечатлениями от возвращения в петербургский клуб.

«Настрой положительный, всё-таки вернулся домой. Хоть я из Ленинградской области, но большую часть жизни провёл в Петербурге и «Зените». И возвращаться сюда очень приятно, это самая сильная мотивация. Цели на сезон — как можно скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав, закрепиться в нём и принести большую пользу клубу.

Было много чего интересного, полезного. Где-то повзрослел, подокреп, особенно в Армении. Сейчас я совсем другой человек. Конечно, в те времена думал, что однажды удастся надеть футболку первой команды «Зенита» — ради этого и играл в футбол. Это всегда было мечтой", — приводит слова Чистякова пресс-служба питерского клуба.

Дмитрий Чистяков перешёл в «Зенит»
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