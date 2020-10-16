Вальбуэна: Неймар в световых годах от Пеле и Роналдо

Французский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна считает, что Неймар не может сравниться с Пеле и Роналдо.

«Он выиграл только Лигу чемпионов с «Барселоной». Мы видели его в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Он был неэффективен. Он него ожидалось большего, особенно в финале. Думаю, он очень далеко, в световых годах от Пеле и Роналдо. Он блистает только в Лиге 1. Сегодня, если он хочет сравнить себя и стать ближе к таким игрокам, он должен быть более стабильным и эффективным в игре. Выигрывать большие матчи», — приводит слова Вальбуэна So Foot.

Ранее Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в сборной Бразилии, забив 64 гола. Он обогнал Роналдо, у которого в активе 62 гола за сборную. Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров сборной Бразилии Пеле, который забил 77 голов.

Напомним, с 2014 по 2015 год Матьё защищал цвета московского «Динамо». Хавбек выступал также за «Фенербахче», «Лион», «Марсель», «Либурн-Сен-Сёрен» и «Лангон-Касте».