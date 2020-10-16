Тибо Куртуа: Бэйл играет не за хороший лондонский клуб

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа отреагировал на переход Гарета Бэйла в «Тоттенхэм» на правах аренды.

«То, о чём Бэйл говорил с тренером, — это личное. Я не знаю, о чём он думал, но каждый из нас сам принимает решения. У меня отличные отношения с Гаретом. Я желаю ему удачи в этом году, хотя он и играет не за хороший лондонский клуб. Он прекрасный футболист», — приводит слова Куртуа Cadena Ser.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Куртуа ранее защищал цвета лондонского «Челси».