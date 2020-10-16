Тедеско: чувствую себя в «Спартаке» как дома. Нет необходимости говорить о моём будущем

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о слухах про своё будущее. Следующим летом у специалиста истекает контракт с клубом.



«Я чувствую себя как дома в «Спартаке», Москве, России. Для меня это вторая семья. Я не согласен с тем, что необходимо обсуждать моё будущее. Я сфокусирован на своей работе, на матче с «Химками», нам предстоит пятичасовой перелёт в Сибирь, думаю, сможет ли Джикия вернуться в полном объёме. Может, когда будет более подходящий момент, мы вернёмся к этой теме. Но сейчас нет никакой необходимости.



Для меня большая честь быть тренером «Спартака». Когда мне предложили, даже не сомневался. В таком клубе всегда много событий. У нас огромное количество болельщиков. Это даёт мне сверхмотивацию. Вижу, что в газетах много статей про «Спартак». Хочу поблагодарить наших болельщиков, вспоминаю матч в Казани, это было великолепно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.