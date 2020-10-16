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«Витя, ты дома». «Спартак» поприветствовал Мозеса на фасаде стадиона

«Витя, ты дома». «Спартак» поприветствовал Мозеса на фасаде стадиона
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» поприветствовал новичка команды полузащитника Виктора Мозеса, перешедшего в клуб из «Челси».

Красно-белые выставили на экране, размещённом на фасаде их домашнего стадиона «Открытие Арена», фотографию 29-летнего нигерийского футболиста с надписью «Добро пожаловать, Виктор Мозес!». Видео, опубликованное в «Твиттере», «Спартак» сопроводил хештегом #ВитяТыДома.

Напомним, Мозес присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью последующего выкупа.

В минувшем сезоне Виктор играл за миланский «Интер» на правах аренды. Ранее хавбек выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.

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