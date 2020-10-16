Алексей Миранчук готов дебютировать за «Аталанту» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о возвращении полузащитника Алексея Миранчука в состав команды в преддверии матча 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Футболист сборной России готов дебютировать в новой команде.



«Международная пауза помогла восстановиться некоторым игрокам, среди которых Миранчук. Он будет в заявке на матч», — приводятся слова Гасперини в «твиттере» клуба из Бергамо.



Матч «Наполи» – «Аталанта» состоится завтра, 17 октября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года. Сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 24-летний футболист сборной России является воспитанником «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.

Сёмин: Миранчук стоит 8 млн, а как остальные деньги разделили? Расскажите всем