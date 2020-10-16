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Агент Антона Миранчука отреагировал на информацию о продлении контракта с «Локомотивом»

Агент Антона Миранчука отреагировал на информацию о продлении контракта с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о продлении контракта его клиента с красно-зелёными.

«От кого пошла эта информация? Журналисты? А что, СМИ у нас трудовые договора подписывают и согласовывают? Любопытно. Без комментариев», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил о продлении соглашения футболиста с «железнодорожниками».

24-летний Миранчук — выпускник академии «Локомотива». Он привлекается к матчам за основной состав с 2013 года. В 2016 году уезжал в Эстонию, где защищал цвета «Левадии». С 2017 года вызывается в сборную России.

В минувшем сезоне Антон принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 1 передачу.

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