«Ливерпуль» отдал в аренду двух футболистов

«Ливерпуль» объявил о переходе 23-летнего полузащитника Харри Уилсона в «Кардифф Сити» на правах аренды, а также об аренде «Блэкберном» 17-летнего хавбека Харви Эллиота.

Игрок сборной Уэльса Уилсон, который дебютировал за «Ливерпуль» в этом месяце в матче с «Арсеналом», присоединился к красным на уровне U9. Уилсон приобрёл большой опыт работы в основе большого клуба во время предыдущих переходов на правах аренды в «Халл Сити», «Дерби Каунти» и «Борнмут». В минувшем сезоне забил семь голов в 31 матче в АПЛ.

Игрок молодёжной сборной Англии Эллиот девять раз выходил на поле в составе первой команды «Ливерпуля» с момента его перехода из «Фулхэма» летом 2019 года. Первый профессиональный контракт подписал с мерсисайдцами в июле.