Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов «Ренн» не смог обыграть аутсайдера Лиги 1
В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 24-й минуте встречи счёт открыл футболист «Ренна» Мартен Террье. Во втором тайме, на 53-й минуте, игрок «Дижона» Бальде сравнял счёт.
«Ренн» набрал 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» (2) — на последнем, 20-м месте.
Напомним, «Ренн» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. Французскому клубу предстоит сыграть также с лондонским «Челси» и «Севильей». Первый матч на групповой стадии Лиги чемпионов «Ренн» проведёт 20 октября. На своём поле команда примет «Краснодар».
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