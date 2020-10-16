Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов «Ренн» не смог обыграть аутсайдера Лиги 1

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Ренн». Встреча прошла на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 24-й минуте встречи счёт открыл футболист «Ренна» Мартен Террье. Во втором тайме, на 53-й минуте, игрок «Дижона» Бальде сравнял счёт.



«Ренн» набрал 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» (2) — на последнем, 20-м месте.



Напомним, «Ренн» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. Французскому клубу предстоит сыграть также с лондонским «Челси» и «Севильей». Первый матч на групповой стадии Лиги чемпионов «Ренн» проведёт 20 октября. На своём поле команда примет «Краснодар».