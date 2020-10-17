В Калтане отремонтировали поле, на котором начинал играть Головин

В родном городе полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина Калтане (Кемеровская область) завершился ремонт поля стадиона «Энергетик», на котором игрок начинал заниматься футболом.

Как сообщает «Московский комсомолец», ремонтные работы обошлись в 35 млн рублей и были выполнены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На стадионе уложили искусственный газон и произвели монтаж дренажных канав.

Стадион «Энергетик» в Калтане был построен в 1957 году, а последний капитальный ремонт проводился девять лет назад, в 2011 году.