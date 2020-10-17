Мбаппе посвятил гол юному болельщику «ПСЖ», который борется с раком

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, сделавший дубль в матче Лиги 1 с «Нимом» (4:0), посвятил один из забитых мячей восьмилетнему болельщику парижан Люке. Отправив мяч в сетку, Мбаппе показал надпись на футболке «Люка, будь смелым, я с тобой».

В данный момент у мальчика диагностировано онкологическое заболевание, он проходит курс лечения.

Мальчика курирует фонд Les Petites Bosses, который функционирует в том числе благодаря футболистам – они продают футболки на аукционах и жертвуют деньги в фонд. Мбаппе не только продавал свои игровые майки для фонда, но и отправлял их Люке.

«Ним» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча проходила на «Стад де Костьерес» в Ниме и завершилась победой гостей со счётом 4:0.