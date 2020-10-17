Брюитт признался, что умышленно травмировал одноклубника ради дебюта в «Ливерпуле»

Бывший футболист молодёжной команды «Ливерпуля» Том Брюитт признался, что умышленно нанёс травму партнёру по команде, чтобы получить место в составе основной команды «Ливерпуля» на матч Кубка Англии. Брюитт столкнулся с конкуренцией со стороны защитника Дэниела Клири и решил нанести ему травму.

«Если нужно было причинить кому-то боль или разрушить отношения, которые у меня были, я готов был это сделать. Я просто отчаянно хотел сыграть за «Ливерпуль», и это всё, что я хотел сделать. Незадолго до матча я находился рядом с ним на тренировках и просто бил его. Я не пытался причинить ему сильную боль, но достаточно вреда, чтобы он не мешал, а я играл. Я знал, что это был плохой подкат, я сделал это специально, и я не очень горжусь этим. Но я и не стыжусь этого, потому что в моей голове был я или он. Следующие две недели он был на костылях. Я не хотел причинять ему вред, мне просто нужно было убрать его с дороги для этой игры», — приводит слова Брюитта Daily Mail.

Спустя неделю после этого эпизода Брюитт получил сотрясение мозга и так и не смог принять участие в матче Кубка Англии с «Экстер Сити».