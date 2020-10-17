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Советник Федуна: когда «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я напомнил про Мозеса

Советник Федуна: когда «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я напомнил про Мозеса
Футбол / РПЛ 0

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что именно он напомнил руководству красно-белых про полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

«Виктор Мозес действительно хороший игрок. Его карьера говорит сама за себя. Учитывая особый момент всей мировой футбольной системы и проблемы с подписанием молодых игроков за приемлемые деньги, я ещё до начала трансферного окна предлагал «Спартаку» обратить внимание на Мозеса. Очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет правильная мотивация и хорошая физическая форма, он сможет застолбить место на правом фланге в основе «Спартака».

Надеюсь, мои отношения с господином Федуном и госпожой Салиховой повлияли на финальное решение «Спартака» подписать Мозеса. Мы ежедневно говорим о «Спартаке», и я делюсь идеями с ними и генеральным директором клуба. При этом важно отметить, что я не был посвящен в ход сделки и не знаю о её финансовой составляющей.

Когда до конца трансферного окна оставалось совсем мало времени, а «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я ещё раз напомнил руководству клуба про Мозеса. Виктор, по моим ощущениям, был доступнее. К тому же он может принести «Спартаку» много пользы», – цитирует Камоцци Metaratings.

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