Советник Федуна: когда «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я напомнил про Мозеса

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что именно он напомнил руководству красно-белых про полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
«Виктор Мозес действительно хороший игрок. Его карьера говорит сама за себя. Учитывая особый момент всей мировой футбольной системы и проблемы с подписанием молодых игроков за приемлемые деньги, я ещё до начала трансферного окна предлагал «Спартаку» обратить внимание на Мозеса. Очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет правильная мотивация и хорошая физическая форма, он сможет застолбить место на правом фланге в основе «Спартака».
Надеюсь, мои отношения с господином Федуном и госпожой Салиховой повлияли на финальное решение «Спартака» подписать Мозеса. Мы ежедневно говорим о «Спартаке», и я делюсь идеями с ними и генеральным директором клуба. При этом важно отметить, что я не был посвящен в ход сделки и не знаю о её финансовой составляющей.
Когда до конца трансферного окна оставалось совсем мало времени, а «Спартак» выбирал между Орье и Феменией, я ещё раз напомнил руководству клуба про Мозеса. Виктор, по моим ощущениям, был доступнее. К тому же он может принести «Спартаку» много пользы», – цитирует Камоцци Metaratings.
- 17 октября 2020
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