«Локомотив» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 17 октября, состоится матч «Локомотив» — «Уфа». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Уфа».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Москва).
Московская команда занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. У «Уфы» — шесть очков в десяти турах чемпионата России, команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.
В минувшем сезоне красно-зелёные заняли второе место, «Уфа» — 9-е.
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