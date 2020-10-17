Максим Глушенков восстанавливается в тренажёрном зале после тяжёлой травмы. Фото
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков восстанавливается в тренажёрном зале после тяжёлой травмы.
«Максим Глушенков уже работает в тренажёрном зале после операции по восстановлению крестообразных связок. Терпения, Макс! Всё будет хорошо», — написала пресс-служба московского клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" красно-белых.
Игрок молодёжной сборной России получил травму колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1).
Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.
- 17 октября 2020
-
16:48
-
16:30
-
16:27
-
16:06
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:14
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
14:52
-
14:20
-
14:19
-
14:18
-
14:06
-
13:50
-
13:46
-
13:37
-
13:23
-
13:20
-
13:07
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
12:42
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:38
-
11:30
Партнерский контент