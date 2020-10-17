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Максим Глушенков восстанавливается в тренажёрном зале после тяжёлой травмы. Фото

Максим Глушенков восстанавливается в тренажёрном зале после тяжёлой травмы. Фото
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков восстанавливается в тренажёрном зале после тяжёлой травмы.

«Максим Глушенков уже работает в тренажёрном зале после операции по восстановлению крестообразных связок. Терпения, Макс! Всё будет хорошо», — написала пресс-служба московского клуба.

Фото можно посмотреть в "твиттере" красно-белых.

Игрок молодёжной сборной России получил травму колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1).

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.

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