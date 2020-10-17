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Рашид Рахимов: гол «Локомотива» в ворота «Уфы» нелогичный

Рашид Рахимов: гол «Локомотива» в ворота «Уфы» нелогичный
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Как оценю дебют? С проигрыша начинать не очень приятно, но это не первый такой дебют. Через это многие проходят, не вижу ничего страшного. Что касается игры, по первому тайму ничто не предвещало, что можем уступать. Выглядели очень неплохо, нравилось, что старались атаковать. Выиграли много борьбы, но концовка тайма напрягла. Очень много моментов было, когда перестали блокировать передачи.

Во втором тайме у нас не сохранялся мяч, у «Локомотива» было территориальное преимущество, но моментов почти не возникало. Гол нелогичный, под вратаря открывались два игрока. Это наша ошибка. Гол позволил «Локо» сыграть глубже к своим воротам и контратаковать. Но если бы не гол, мы продолжали бы гнуть свою линию. Будем анализировать и двигаться дальше", — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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