Николич: «Локомотиву» особенно важно было выиграть перед Лигой чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче с «Уфой (1:0).
«Поздравляю команду с победой. Был тяжёлый матч, с «Уфой» всегда нелегко играть. Всегда с ними счёт 0:0, 1:1. Очень важные три очка, набрали 12 очков уже и двигаемся дальше. Важно, что опять не пропустили. Постараемся и дальше так делать. Особенно важно было перед Лигой чемпионов выиграть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал победу в матче с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
На 67-й минуте полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк забил единственный мяч в матче. Голкипер «Уфы» Александр Беленов, получив мяч от защитника, ошибся под прессингом форварда «Локомотива» Зе Луиша и подарил ему мяч, тот сделал передачу на Крыховяка, и он спокойно отправил мяч практически в пустые ворота.
- 17 октября 2020
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