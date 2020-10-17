Николич: у «Локомотива» трудный график. Уверен, игроки «Казанки» будут выходить на поле

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с «Уфой (1:0) высказался о заразившихся коронавирусом игроках москвичей.

«Надеялся, что минимум один или два игрока, которые заболели, будут с нами. Те, кто был сегодня, плюс один-два. Это было реально. Игроки «Казанки» в запасе? Хорошие ребята, у них нет опыта, но есть качество. Тренируются, мы их готовим. У нас трудный график. Уверен, они будут выходить на поле», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал победу в матче с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 1:0.



На 67-й минуте полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк забил единственный мяч в матче. Голкипер «Уфы» Александр Беленов, получив мяч от защитника, ошибся под прессингом форварда «Локомотива» Зе Луиша и подарил ему мяч, тот сделал передачу на Крыховяка, и он спокойно отправил мяч практически в пустые ворота.