Слуцкий: санкции к Бегичу? Отрубим ему ногу, посмотрим, как будет бегать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:3).
«Сложно комментировать игру, которая, на мой взгляд, была равной. Сегодня мы допустили много грубейших ошибок, которые определили результат. Не могу сказать, что «Краснодар» особо переигрывал нас в первом тайме, у соперника не было много голевых моментов. Тяжелый матч, как и прогнозировалось, так как обе команды не в лучшем состоянии после матчей сборных. Такой матч, когда нужно ждать ошибки соперника и просто терпеть. К сожалению, ошибки допустили мы.
Санкции к Бегичу? Ну, отрубим ему ногу, посмотрим, как будет бегать. Что касается других игроков, не считаю, что было рискованно ставить Самошникова в основу на выезд с «Краснодаром». Конечно, и травма Кварацхелии сказалась. Можно сказать, он вообще не играл.
Никогда ничего не советую коллегам. Мурад Мусаев прекрасно знает соперников в Лиге чемпионов, знает свою команду. Достаточно опытный специалист, самостоятельно со всем разберётся», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 17 октября 2020
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