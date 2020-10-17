Мусаев: рад переходу Ионова в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 11-го тура РПЛ с «Рубином» прокомментировал переход полузащитника Алексея Ионова из «Ростова» в стан «быков», а также рассказал о травмированных игроках…
«Мы хорошо знаем Ионова, он основной игрок сборной России. Во всех командах он проявил себя с максимальным профессионализмом. Я не хотел бы судить его по одной игре. Я точно знаю, что он ещё сможет помочь команде. Я рад его переходу.
У Классона проблемы с приводящей мышцей. Он не смог доиграть матч, думаю, это может быть что-то серьёзное. Вандерсон сегодня провёл индивидуальную тренировку. Завтра у него будет небольшое обследование, по результатам которого мы поймём, сможет ли он быть в заявке на игру с «Ренном», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 17 октября 2020
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:34
-
19:28
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:44
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
16:48
-
16:30
-
16:27
-
16:06
-
15:56