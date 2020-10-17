Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мусаев: рад переходу Ионова в «Краснодар»

Мусаев: рад переходу Ионова в «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 11-го тура РПЛ с «Рубином» прокомментировал переход полузащитника Алексея Ионова из «Ростова» в стан «быков», а также рассказал о травмированных игроках…

«Мы хорошо знаем Ионова, он основной игрок сборной России. Во всех командах он проявил себя с максимальным профессионализмом. Я не хотел бы судить его по одной игре. Я точно знаю, что он ещё сможет помочь команде. Я рад его переходу.

У Классона проблемы с приводящей мышцей. Он не смог доиграть матч, думаю, это может быть что-то серьёзное. Вандерсон сегодня провёл индивидуальную тренировку. Завтра у него будет небольшое обследование, по результатам которого мы поймём, сможет ли он быть в заявке на игру с «Ренном», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Мусаев — о матче с «Рубином»: из-за паузы на сборные пришлось бросить в бой новичков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020