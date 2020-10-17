Мусаев: рад переходу Ионова в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 11-го тура РПЛ с «Рубином» прокомментировал переход полузащитника Алексея Ионова из «Ростова» в стан «быков», а также рассказал о травмированных игроках…

«Мы хорошо знаем Ионова, он основной игрок сборной России. Во всех командах он проявил себя с максимальным профессионализмом. Я не хотел бы судить его по одной игре. Я точно знаю, что он ещё сможет помочь команде. Я рад его переходу.



У Классона проблемы с приводящей мышцей. Он не смог доиграть матч, думаю, это может быть что-то серьёзное. Вандерсон сегодня провёл индивидуальную тренировку. Завтра у него будет небольшое обследование, по результатам которого мы поймём, сможет ли он быть в заявке на игру с «Ренном», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.