Тедеско высказался о дебюте Мозеса за «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют полузащитника Виктора Мозеса за красно-белых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2).
«Мозес последний раз играл 27 июля, ещё выходил против «Севильи», но там был неполноценный матч. Это нормально, что после длинной паузы нельзя ждать от футболиста блестящей игры. К тому же надо понимать, как игрок может войти в игру, даже имея игровой ритм. Но мы увидели от Мозеса отличную передачу на Джордана, видно качество футболиста. У нас есть время, чтобы подтянуть его кондиции. И вышел он при счёте 0:1, а в итоге мы выиграли. С Мозесом всё будет очень хорошо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Виктор Мозес дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»
- 17 октября 2020
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