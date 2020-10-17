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Тедеско высказался о дебюте Мозеса за «Спартак»

Тедеско высказался о дебюте Мозеса за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют полузащитника Виктора Мозеса за красно-белых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2).

«Мозес последний раз играл 27 июля, ещё выходил против «Севильи», но там был неполноценный матч. Это нормально, что после длинной паузы нельзя ждать от футболиста блестящей игры. К тому же надо понимать, как игрок может войти в игру, даже имея игровой ритм. Но мы увидели от Мозеса отличную передачу на Джордана, видно качество футболиста. У нас есть время, чтобы подтянуть его кондиции. И вышел он при счёте 0:1, а в итоге мы выиграли. С Мозесом всё будет очень хорошо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Виктор Мозес дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»
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