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Глушаков: такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен клуб

Глушаков: такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен клуб
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал действия болельщиков «Спартака» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:3).

«Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: «Глушаков!». Такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен «Спартак», они кричат только: «Глушаков, Глушаков!». Я заметил, что они скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка. Особых ощущений не было никаких, это рабочие моменты, получаю от футбола удовольствие», — приводит слова Глушакова «Р-Спорт».

Московский «Спартак» набрал в 11 турах в чемпионата России 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит».

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