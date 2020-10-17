Глушаков: такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен клуб
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал действия болельщиков «Спартака» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (2:3).
«Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: «Глушаков!». Такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен «Спартак», они кричат только: «Глушаков, Глушаков!». Я заметил, что они скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка. Особых ощущений не было никаких, это рабочие моменты, получаю от футбола удовольствие», — приводит слова Глушакова «Р-Спорт».
Московский «Спартак» набрал в 11 турах в чемпионата России 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит».
Тедеско прокомментировал победу «Спартака» над «Химками»
- 18 октября 2020
-
00:19
-
00:18
-
00:03
-
00:00
- 17 октября 2020
-
23:53
-
23:40
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:24
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
20:57
-
20:52
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:32
Партнерский контент