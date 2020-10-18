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В России закрылось летнее трансферное окно

В России закрылось летнее трансферное окно
Футбол / РПЛ 0

17 октября завершился первый регистрационный период Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Летнее трансферное окно было открыто 26 июля.

Второй регистрационный период начнётся 29 января и закончится 25 февраля 2021 года.

Самым дорогим трансфером в летнее окно стал переход полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит» — € 20,3 млн. На втором месте — трансфер форварда Зе Луиша из «Порту» в «Локомотив» (€ 7 млн). Третьим в списке стал переход полузащитника Алексея Ионова из «Ростова» в «Краснодар» (€ 3,5 млн).

Трансфер нападающего Эльдора Шомуродова из «Ростова» в итальянский «Дженоа» (€ 7,5 млн) оказался самой крупной продажей российского клуба в летний регистрационный период.

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