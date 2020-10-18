В России закрылось летнее трансферное окно
17 октября завершился первый регистрационный период Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Летнее трансферное окно было открыто 26 июля.
Второй регистрационный период начнётся 29 января и закончится 25 февраля 2021 года.
Самым дорогим трансфером в летнее окно стал переход полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит» — € 20,3 млн. На втором месте — трансфер форварда Зе Луиша из «Порту» в «Локомотив» (€ 7 млн). Третьим в списке стал переход полузащитника Алексея Ионова из «Ростова» в «Краснодар» (€ 3,5 млн).
Трансфер нападающего Эльдора Шомуродова из «Ростова» в итальянский «Дженоа» (€ 7,5 млн) оказался самой крупной продажей российского клуба в летний регистрационный период.
- 18 октября 2020
-
00:19
-
00:18
-
00:03
-
00:00
- 17 октября 2020
-
23:53
-
23:40
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:24
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
21:55
-
21:51
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:23
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
20:57
-
20:52
-
20:50
-
20:38
-
20:33
-
20:32
Партнерский контент