Алекс Крал — о победе в матче с «Химками»: «Спартак» продолжает свой путь

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился эмоциями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:2).



«С победой. Мы продолжаем путь», — написал Крал на своей странице в «Твиттере».



Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 11 встречах набравший 24 очка.



В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 24 октября. Напомним, 21 октября московский клуб проведёт матч группового этапа Кубка России сезона-2020/2021 с красноярским «Енисеем».

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