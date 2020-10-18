Ещё один игрок «Торино» заразился коронавирусом

«Торино» на официальном сайте сообщил о новом случае заражения коронавирусом в клубе в преддверии матча Серии А с «Кальяри».



Сообщается, что результат теста одного из футболистов основной команды на коронавирус оказался положительным. Имя заражённого игрока не сообщается. Сообщалось, что коронавирусом в «Торино» заразился ещё один игрок основной команды, два представителя персонала и шесть футболистов молодёжной команды.



Матч Серии А «Торино» — «Кальяри» состоится сегодня, 18 октября. Начало встречи — в 16:00 мск.



Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 40 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей. В Италии за всё время было зафиксировано более 345 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.