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«Ростов» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

«Ростов» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 октября, состоится матч «Ростов» — «Ахмат». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Ростов» в 10 турах чемпионата России набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (14) — на 10-м месте.

В минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место (45 очков), «Ахмат» (31) завершил розыгрыш Российской Премьер-Лиги на 13-м месте.

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