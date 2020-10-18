«Монако» в большинстве не смог победить «Монпелье»

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» и «Монпелье» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Хакима Бен Эль-Хаджа, ассистировали судьи на линиях Матьё Ломбар и Мохамед Бенкемуш.

На 19-й минуте «Монпелье» остался вдесятером из-за удаления Тежи Саванье. Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Стефи Мавидиди. «Монако» ушёл от поражения благодаря голу Виссама Бен-Йеддера с пенальти на 70-й минуте. Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в матче.

Также завершились ещё два матча 7-го тура Лиги 1.

«Анже» — «Метц» — 1:1.

«Нант» — «Брест» — 3:1.