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«Монако» в большинстве не смог победить «Монпелье»

«Монако» в большинстве не смог победить «Монпелье»
Футбол / Франция 0

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» и «Монпелье» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Хакима Бен Эль-Хаджа, ассистировали судьи на линиях Матьё Ломбар и Мохамед Бенкемуш.

На 19-й минуте «Монпелье» остался вдесятером из-за удаления Тежи Саванье. Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Стефи Мавидиди. «Монако» ушёл от поражения благодаря голу Виссама Бен-Йеддера с пенальти на 70-й минуте. Российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в матче.

Также завершились ещё два матча 7-го тура Лиги 1.

«Анже» — «Метц» — 1:1.

«Нант» — «Брест» — 3:1.

Франция - Лига 1. 7-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 1
Монпелье
Монпелье
0:1 Мавидиди – 51'   1:1 Бен-Йеддер – 70' (пен)
Удаления: нет / Саванье – 19'
Франция - Лига 1. 7-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 1
Метц
Метц
1:0 Мангани – 38' (пен)   1:1 Нгюэтт – 39'
Франция - Лига 1. 7-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 1
Брест
Брест
1:0 Коло Муани – 16'   2:0 Блас – 30'   2:1 Февр – 68'   3:1 Бамба – 79'
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