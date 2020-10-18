Виктор Гончаренко: у атак ЦСКА были страсть и азарт

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Динамо» (3:1).
«Сегодня хорошо смотрелись, легко атаковали. У наших атак были страсть и азарт. Создали много моментов. Прежде всего, такая игра нравится болельщикам. Сегодня заслуженно победили. Мы и в первом тайме хорошо смотрелись, но во втором усилили давление. Это не разговоры в раздевалке — это наше движение на поле.
Почему Марадишвили ушёл на место правого защитника? Нам нужен был игрок с правой ногой на правом фланге. Можно было выпустить Бистровича, но в итоге перевели Марадишвили. Плюс в первом тайме нам нужен был Дзагоев, который может подержать мяч или обострить игру», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.
- 18 октября 2020
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