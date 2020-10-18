Акинфеев: считаю, что Васин — топовый защитник

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1) назвал Виктора Васина топовым защитником.
«Игра тяжёлая, погодные условия не позволяли хорошо двигаться — ветер, дождь. Второй тайм показал, что обе команды умеют играть в футбол. В целом матчу могу поставить оценку „4+“.
Я считаю, без сарказма, Васин — топовый защитник. Думаю, в каждом матче доказывает, что он умеет играть, если бы не травмы… Для меня он всегда был топом», — цитирует Акинфеева ТАСС.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев.
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