Травма Карпова и дебютный гол Моро — в видеообзоре матча ЦСКА — «Динамо»

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный).



Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.

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ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) — на 7-м месте.