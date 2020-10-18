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Травма Карпова и дебютный гол Моро — в видеообзоре матча ЦСКА — «Динамо»

Травма Карпова и дебютный гол Моро — в видеообзоре матча ЦСКА — «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владислава Безбородова (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.

Видео можно посмотреть на странице Российской Премьер-Лиги в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

ЦСКА, набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (17) — на 7-м месте.

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