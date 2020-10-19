Фанат спародировал Байрамяна, болельщицы вдохновляли «Ростов». Фото победы над «Ахматом»

Вчера, 18 октября, в Ростове на стадионе «Ростов Арена» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счётом 3:0.
Хозяева вышли вперёд на 24-й минуте после точного удара полузащитника Кенто Хасимото. Данил Глебов из пределов штрафной забросил мяч к вратарской, Хасимото здорово выпрыгнул и головой направил мяч под самую штангу. В конце первого тайма судья назначил пенальти за игру рукой Глебова. Георгий Мелкадзе с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в классном прыжке дотянулся до мяча.
На 77-й минуте хавбек «Ахмата» Антон Швец получил вторую жёлтую карточку за удар локтем в единоборстве с Глебовым. В добавленное время Глебов и Роман Ерёменко забили ещё по голу в ворота «Ахмата».
«Ростов» в 11 турах чемпионата России набрал 20 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (14) — на 10-м месте.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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