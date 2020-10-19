Игроки «Селтика» «слили» состав в преддверии принципиальной игры с «Рейнджерс»

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон раскритиковал группу игроков своей команды, которая передала информацию о составе перед принципиальной встречей с «Рейнджерс», в которой его подопечные уступили со счётом 0:2.
«Я не знаю, это ненормально. Кто-то в клубе нас обманывает, и я думаю, это отвратительно. Мы постараемся разобраться и будем работать над этим вопросом. Эта ситуация просто омерзительна.
Конечно, это лишь усложняет мою работу. Я всё время говорю о чувстве приватности в нашем клубе, но, похоже, это не относится к некоторым людям.
Сейчас у нас есть серия игр, в которых, надеюсь, игроки станут лучше, острее, определённая группа игроков оправится после травм, тогда всё станет лучше, но матчи с «Рейнджерс» всегда был трудной задачей», — цитирует Леннона Goal.
По итогам 11 туров «Рейнджерс» с 29 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии. «Селтик» (25), имея матч в запасе, располагается на втором месте.
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