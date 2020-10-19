Агент Златана Ибрагимовича начал работу над новым контрактом игрока с «Миланом»

Мино Райола, агент нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, начал работу над новым соглашением его клиента с клубом, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, швед планирует остаться в миланском клубе и на следующий сезон. Напомним, 31 августа «Милан» объявил о новом соглашении с форвардом до конца сезона-2020/2021. Райола приступил к планированию нового контракта Златана с клубом.
Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Ранее Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011-м стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
Шведский форвард выступал также за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и «Мальмё».
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