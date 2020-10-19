Заболотный: сказал про сухую серию Роналду — подали так, будто я сравнил себя с ним. Бред

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился воспоминаниями о проблемном периоде во времена выступления за «Зенит», после которого на некоторое время перестал общаться с представителями СМИ.
«Я слышал, что редакторы нескольких медиа говорили, что Заболотного нужно выставить в негативном свете – это было пару лет назад, сейчас уже не вижу такого прессинга. Дело было не в журналистах, которые брали у меня интервью, не в том, что я говорил, а в том, в какой форме всё преподносилось.
То есть неудачными были даже не сами интервью, а новости, которые медиа выделяли из них. Например, зимой 2019-го меня спросили о сухой серии, я ответил, что она была и у Криштиану – естественно, это подавалось, будто я сравнил себя с ним. Конечно, это полный бред – как можно себя сравнивать с великим? Я пытался исправить ситуацию, как-то контактировать с медиа, но ничего не получалось. В чём-то точно был неправ сам – например, в один момент посчитал, что абсолютно все журналисты – зло. Ни в одной сфере нельзя всех закидывать под одну гребёнку», — цитирует Заболотного Sports.ru.
- 19 октября 2020
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