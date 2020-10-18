Диего Коста получил травму и рискует не сыграть с «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста получил повреждение в матче шестого тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:0).
По информации AS, футболист может пропустить до трёх недель. Таким образом, Коста пропустит пять-шесть матчей, включая встречу с «Локомотивом» в Лиге чемпионов УЕФА, которая запланирована на 3 ноября. Ориентировочно, испанец может восстановиться к перерыву на матчи сборных.
Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий в 23 матчах Примеры забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.
В нынешнем чемпионате Испании форвард вышел на поле четыре раза и забил один гол.
Диего Коста: никогда не хотел быть обузой для «Атлетико». Если надо, я уйду
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