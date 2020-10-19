23 игрока «Локомотива» отправились в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург»

Пресс-служба «Локомотива» объявила заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». В список московской команды попали 23 футболиста.



Вратари: Гильерме, Коченков, Касьяненко.



Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Чёрный, Сильянов.



Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, М. Мухин, Титков, Иосифов.



Нападающие: Смолов, Камано, Эдер, Лисакович, Зе Луиш.



Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» состоится 21 октября в Австрии. Начало — в 19:55 мск. Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.