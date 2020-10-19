Египтянин Бахадер стал самым возрастным профессиональным футболистом в мире

74-летний египтянин Эззельдин Бахадер признан самым возрастным профессиональным футболистом в мире, сообщает Reuters.

Чтобы стать рекордсменом, Бахадер провёл два матча, как того требует Книга рекордов Гиннесса. Первый матч Бахадер провёл в марте и даже забил гол с пенальти. Проведение второго матча пришлось отложить на полгода из-за пандемии коронавируса.

Рекорд был установлен 6 октября. Бахадер вышел на поле в составе клуба «6 октября» в матче с «Эль-Аят». Во время матча старика поддерживали некоторые из его шести внуков.

«Я мечтаю побить свой собственный рекорд ещё раз, просто чтобы немного усложнить конкуренцию», — сказал Бахадер после матча.



Прежний рекорд принадлежал 73-летнему израильтянину Исааку Хайику.