Египтянин Бахадер стал самым возрастным профессиональным футболистом в мире
74-летний египтянин Эззельдин Бахадер признан самым возрастным профессиональным футболистом в мире, сообщает Reuters.
Чтобы стать рекордсменом, Бахадер провёл два матча, как того требует Книга рекордов Гиннесса. Первый матч Бахадер провёл в марте и даже забил гол с пенальти. Проведение второго матча пришлось отложить на полгода из-за пандемии коронавируса.
Рекорд был установлен 6 октября. Бахадер вышел на поле в составе клуба «6 октября» в матче с «Эль-Аят». Во время матча старика поддерживали некоторые из его шести внуков.
«Я мечтаю побить свой собственный рекорд ещё раз, просто чтобы немного усложнить конкуренцию», — сказал Бахадер после матча.
Прежний рекорд принадлежал 73-летнему израильтянину Исааку Хайику.
- 19 октября 2020
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