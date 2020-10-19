Мавинга — о матче «Ренн» — «Краснодар»: российские клубы умеют преподносить сюрпризы

Бывший защитник «Рубина» и «Ренна» Крис Мавинга в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором французская команда сыграет с «Краснодаром», вспомнил своё пребывание в России.
«Я мало играл в России. Тренер, который взял меня, был уволен через полгода после моего перехода в команду. Это замедлило мой прогресс. Я мог бы остаться, потому что был в хорошем клубе. Меня окружали отличные футболисты. Я быстро влился в коллектив, но всё резко оборвалось. Чемпионат России — тот турнир, к которому нельзя относиться легкомысленно. Российские клубы умеют преподносить сюрпризы.
«Ренну» следует действовать сосредоточенно и взять как можно больше очков в домашнем матче с «Краснодаром». Выступать в Лиге чемпионов — это великолепное достижение. В ответном матче у «Краснодара» может быть дополнительное преимущество, если будет холодно. Иногда русским выгодны подобные условия, потому что они привыкли к подобным температурам», — приводит слова Мавинга официальный сайт «Ренна».
Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится завтра, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк».
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